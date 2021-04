George Clooney torna a E.R. Medici in prima linea per la reunion

L’attore di nuovo nei panni del dottor Ross per uno speciale episodio della Giornata della Terra.

George Clooney si riunisce al cast di ‘ER – Medici in prima linea’ per uno speciale episodio della Giornata della Terra. Lo riporta il sito specializzato Nme. Nell’episodio, Clooney ritorna nei panni del dottor Doug Ross, un ruolo che ha interpretato per la prima volta nel 1994. Lo speciale mira a sensibilizzare Waterkeeper Alliance, un’organizzazione che aiuta a garantire che le comunità di tutto il mondo abbiano accesso all’acqua dolce. Nel cast ci sarà anche Gloria Reuben, che ha interpretato il medico Jeanie Boulet nel fortunatissimo serial: Reuben è anche presidente dell’associazione benefica Waterkeeper Alliance.

Parlando dell’episodio della reunion, Reuben ha detto: “Sono assolutamente entusiasta di riunirmi con la mia famiglia di pronto soccorso per una causa che mi sta così a cuore”. Fra gli altri membri del cast presenti nello speciale espisodio anche Julianna Margulies – che interpretava l’infermiera Carol Hathaway, innamorata del dottor Ross – e Noah Wyle, che interpretava John Carter. Anche Laura Innes, Anthony Edwards, Alex Kingston e Goran Visnjic torneranno per la tanto attesa reunion.

Fonte: adnkronos