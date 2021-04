Fast & Furious 9, il film in sala il 25 giugno

Dopo l’alt a causa della pandemia il nono capitolo della saga Fast & Furious vedrà finalmente la luce il prossimo 25 giugno. Oltre alla data di uscita nelle sale cinematografiche è stato diffuso anche il primo trailer.

Nel film tornano protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Charlize Theron, John Cena, al suo esordio nella saga, mente Sung Kang ritornerà nel ruolo del redivivo Han.

Fast & Furious 9 continuerà a narrare le vicende di Dominic Toretto e della sua famiglia. Il film è diretto da Justin Lin, che ne ha anche scritto la sceneggiatura con Daniel Casey. E’ il seguito di Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious- 2017).

ANSA