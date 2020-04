Paolo Ciavarro cotto di Clizia Incorvaia: ‘E’ tutto in salita, ma noi faremo questa scalata. Ci rivedremo quando si potrà stare senza mascherina’

Il biondo 28enne crede nella storia d’amore nata con l’influencer 39enne al GF Vip. ‘La mia è una vittoria ben più importante, ce lo siamo detti anche stanotte io e Clizia’.

Paolo Ciavarro è cotto di Clizia Incorvaia, il biondo 28enne crede nella storia d’amore nata con l’influencer 39enne nella Casa del GF Vip. Sa che non sarà facile, ma farà di tutto per far funzionare la relazione, è tutto in salita, lui però è pronto insieme alla sua bella a fare questa difficile scalata, parole sue.

Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, secondo classificato al reality show, a Chi confessa: “La mia è stata una vittoria ben più importante, ce lo siamo detti anche ieri sera, stanotte, io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. Meglio così? E’ tutto in salita, vero, E noi faremo questa scalata”.

Paolo Ciavarro ora è a Roma, Clizia Incorvaia invece in Sicilia, con la figlia Nina. Nonostante la lontananza i due si sentono spessissimo tramite videochiamate e incontri social. L’ex moglie di Francesco Sarcina ha pienamente conquistato Ciavarro. “Mi porto fuori dalla Casa Clizia. E con lei più consapevolezza, tanta gioia e qualche risposta. Appena potrò uscire correrò da lei. Per quella birretta al tramonto che vorrà dire poter stare senza mascherina”.

Il ragazzo ha le idee chiare, nonostante ora la quarantena obbligata per l’emergenza Coronavirus lo costringa a stare a distanza. Il momento è drammatico, ma il suo cuore batte forte e lui fa progetti a lungo termine per il futuro.

