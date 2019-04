Verdone, nel nuovo film tre uomini e una donna. Il suo ruolo? Il chirurgo

«Sto ancora cercando la location giusta», ha detto Carlo Verdone al festival europeo di Lecce dopo aver consegnato ai fratelli D’Innocenzo il premio omonimo dedicato al padre Mario per l’opera prima e seconda. «Sono arrivato fino a Bari adesso mi manca di vedere il Salento. Posso solo dire che è la storia di quattro persone, tre uomini e una donna, che vanno in vacanza partendo da Roma». A quanto si apprende, Verdone – nella vita celebre ipocondriaco esperto di medicina – sarà in questo film un medico chirurgo.

