Stasera Rai3 proporra “L’intervista”, l’appuntamento delle Tribune elettorali per le elezioni europee 2019

Il Direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi conduce questa sera “L’Intervista”, l’appuntamento delle Tribune elettorali per le elezioni europee 2019, in onda su Rai3 alle 23.05 e in contemporanea su Radio1.

Cinque interviste, di cinque minuti ciascuna, con gli esponenti delle forze politiche presenti nel Parlamento nazionale e in quello europeo. Saranno ospiti: Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, Andrea Cangini per Forza Italia, Claudio Durigon per la Lega, David Sassoli per il Partito Democratico e Emilio Carelli per il Movimento 5 Stelle.

Con “L’Intervista” di questa sera si conclude la prima fase di Tribune, che riprenderanno dopo la presentazione delle liste.