Il giallo delle nozze di Pamela Prati, Mara Venier rompe il silenzio a Domenica In

Era impossibile non parlarne. Impossibile non cercare di capire, di analizzare quella che è stata la notizia di gossip più chiacchierata degli ultimi giorni: il giallo sulle nozze di Pamela Prati.

Mara Venier ha deciso di tornare su questa notizia, parlandone con Selvaggia Lucarelli ospite a Domenica In. L’intervista a Pamela Prati, nella quale lei si definiva “già sposata con Mark Caltagirone”, ha sollevato un polverone dopo che Dagospia ha insinuato trattarsi tutto di una messinscena. Una bufera che si è abbattuta di riflesso sulla stessa Mara Venier e sul suo programma.

Il giallo sulle nozze di Pamela Prati, la replica di Mara Venier

Proprio per questo la Venier ha voluto riparlarne, dopo essere stata chiamata in causa lei stessa e la Rai.

“Pur essendo andata nei mesi scorsi in altri programmi, è venuta a fare a quelle dichiarazioni ed è nato uno tsunami. Da quella intervista è successo di tutto. In tanti mi hanno chiamato per dirmi che non è vero. Io difendo Pamela perché non so qual è la verità. Mi auguro che Pamela sia una persona seria, che è venuta da un’amica come me, come ha detto, e abbia detto la verità. Non posso pensare che Pamela abbia preso in giro me ma soprattutto il pubblico”

Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Io non sono sua amica, ma dico questo. Quando la carriera è in una fase discendente diventa forse anche un po’ tutto legittimo pur di rinverdire la propria notorietà. Ci stava anche inventarsi un marito, sempre che ci sorprenda e sia tutto vero quello che a raccontano nonostante le crepe. In fondo era un peccato veniale. Quello che troverei sconcertante invece, se lo avesse inventato, è il discorso dei due bambini in affido. Giocare su quella così sarebbe tristissimo, anche se per il resto mi fa tenerezza se fosse tutto una grande invenzione. Solo che a un certo punto ‘sta maschera te la levi, e dici ‘abbiamo giocato’, allora forse è meglio”.

“Io aspetto l’invito per il matrimonio, che hai promesso me lo avresti dato a mano. Io il vestito e il cappello me lo sono già comprato”, ha concluso Mara Venier, rivolgendosi direttamente a Pamela Prati.

