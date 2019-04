Serena Grandi parla del tumore: “Ho temuto di non farcela”

Serena Grandi, icona del cinema anni Ottanta, qualche tempo fa ha scioccato tutti confessando la sua grande paura per un tumore al seno.

Come sta ora l’attrice? A raccontarlo lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Ora sto benissimo. E’ vero che ho avuto un periodo in cui sono stata malata ma il tumore adesso non c’è più. Ho vissuto attimi in cui pensavo di non farcela, ma oggi mi sento una persona normale”..

Dopo l’intervento chirurgico subito a dicembre per la rimozione del carcinoma, Serena Grandi ora si sta curando con la radioterapia. Tutti i giorni, da circa quattro settimane, l’attrice si sottopone a questa terapia in cui c’è una macchina che gira intorno e brucia leggermente ma è un dolore sopportabile. La Grandi ha intenzione di fare la ricostruzione del seno, se possibile già prima dell’estate perché ama il mare e vorrebbe sentirsi bella come prima.

Serena Grandi, che nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello Vip, ha vinto la paura di morire e ha trovato la forza per andare avanti grazie alla fede: è molto devota alla Madonna di Lourdes ed è convinta che l’abbia protetta in questo difficile cammino. Le sono stati molto vicini il figlio Edoardo e Corinne Cléry. Tra le due attrici, che sono state entrambe sposate con Beppe Ercole, dopo qualche screzio è tornato il sereno tanto che presto reciteranno insieme in teatro.

Serena Grandi lancia un appello a tutte le donne: “La prevenzione salva la vita. Molte donne mi fermano per strada e mi confidano di essere state operate nello stesso periodo. Ecco, voglio dire a tutte di prestare molta attenzione ai segnali del corpo”.

Isabella Adduci, Ilgiornale.it