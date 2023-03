“Uomini e Donne”, Aurora Tropea ha tutti contro: ecco cosa ha fatto

La dama ritorna dopo due anni al trono over, ma finisce subito al centro delle polemiche

A “Uomini e Donne” torna Aurora Tropea ed è subito polemica. La dama del trono over che aveva abbandonato il programma decide di rimettersi in gioco e di tornare nel parterre femminile del dating-show di Canale 5. La dama vuole trovare l’amore e dichiara di volersi dare una nuova possibilità, ma la sua presenza in studio scatena diverse polemiche e viene attaccata su più fronti.

Gli opinionisti contro Aurora – Il primo a polemizzare sulla presenza della dama è Gianni Sperti che appoggia la tesi di Armando Incarnato e accusa la dama di aver parlato male del programma. “Mi chiedevo come mai una persona che, in passato, ha parlato male del programma ora decide di tornare”, si chiede l’opinionista. “Non ho parlato male del programma, ho espresso la mia opinione su alcune persone che mi hanno trattata male e mi hanno fatta soffrire”, replica la dama che già in passato è stata duramente attaccata sia dagli opinionisti che da alcune dame e cavalieri del trono over. “Io non ti credo – continua Sperti poi appoggiato anche da Tina Cipollari – ogni volta aggiungi un particolare per farti credere, quindi non ti vedo spontanea e naturale”. “Ma se in questo programma hai trovato un ambiente così ostile perché ritorni? Sei molto incoerente anche nei confronti di te stessa”, considera Tina.

Le accuse di Armando Incarnato

Tra il cavaliere campano e Aurora Tropea non c’è mai stata simpatia. Armando non prende bene il ritorno di Aurora e non perde occasione per attaccarla. Anche il cavaliere sostiene che la dama abbia parlato male del programma. “Hai detto che chi partecipa al programma prende un cachet e questo significa parlare male del programma perché vuol dire che il programma è falsato”, questa la tesi di Armando ma Aurora si difende. “Ho parlato male di alcune persone, di te che sei aggressivo, ma non ho mai parlato male di questo programma, sono di nuovo qui per rimettermi in gioco”, conclude.

La raccomandazione di Gianni Sperti

“Aurora se hai detto qualcosa contro il programma è il caso che tu lo dica adesso. Questa puntata andrà in onda e potrebbero arrivare delle prove che poi sono costretto a portare in trasmissione”, l’opinionista mette in guardia la dama che, però, ribadisce la sua versione dei fatti.