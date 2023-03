Noemi Bocchi si è operata per la diastasi, il futuro è più roseo

La compagna di Francesco Totti, che aveva reso nota la sua patologia nelle settimane scorse, ha postato un’immagine prima di andare in sala operatoria

Noemi Bocchi è stata operata per risolvere il suo problema di diastasi.

La compagna di Francesco Totti aveva reso nota la sua patologia nelle settimane scorse e poi, quando aveva annunciato la decisione di operarsi, aveva espresso tutte le sue paure con un post social. E sempre via social è arrivata la conferma che stava per andare sotto i ferri. Infatti ha postato, in una storia Instagram, una foto accanto al medico che stava per operarla subito prima di andare in sala operatoria.

Noemi ha pubblicato la sua storia mercoledì mattina, con la scritta “Scendiamo in sala operatoria dotto Giovanni Giugliano”. Un’immagine in cui la Bocchi appare tranquilla e sorridente a differenza di come era apparsa nel post in cui raccontava le sue paure a farsi operare. Nei giorni scorsi Noemi era stata a Dubai insieme a Francesto Totti per partecipare a un evento di Padel. La trasferta era stata l’occasione per fare un po’ di vacanza e concedersi anche qualche selfie in bikini prima di affrontare la temuta operazione.

Cos’è la diastasi addominale

La diastasi addominale, la patologia di cui soffre Noemi Bocchi, è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale, ed è un problema che generalmente si presenta dopo la gravidanza. Può causare mal di schiena, difficoltà digestive, nausea, incontinenza e dolori addominali. Nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente però in alcune situazioni può essere necessario intervenire chirurgicamente.