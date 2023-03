Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri, ecco i dettagli

Affidamento congiunto della figlia e nessun assegno di mantenimento

Elisabetta Canalis divorzia dal chirurgo americano Brian Perri, sposato nel 2014. Secondo i documenti di separazione la ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, e la ex velina al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento. La Canalis ha già traslocato in un appartamento dove in questi giorni ospita la madre che dalla Sardegna l’ha raggiunta per darle il suo supporto.

Il divorzio è ufficiale

Elisabetta Canalis chiude definitivamente la storia con il chirurgo ortopedico americano Brian Perri, dopo dieci anni d’amore. La ex coppia ha già depositato le carte in tribunale per avere l’affidamento congiunto della figlia, mentre non ci sono richieste di assegni di mantenimento. Per la ex velina la priorità è la sua bambina. Per questo avrebbe deciso di rimanere a vivere a Los Angeles per il momento. Da tempo Elisabetta e Brian non si vedevano più insieme, né nelle rare paparazzate americane né nei siparietti social della ex velina. Da mesi si rincorrevano voci di crisi e poi quando la Canalis ha deciso di lasciare la casa che condivideva con il marito è apparso tutto più chiaro. Fino a qualche settimana fa quando lei è stata paparazzata con un campione di kickboxing, con cui condivide la passione per lo sport.

Dieci anni insieme a Brian Perri

Elisabetta Canalis ha conosciuto Brian Perri nel 2013 durante una festa americana di Halloween, l’anno successivo si sono sposati e nel 2015 è nata Skyler Eva. Riservati e innamorati sembrvano una coppia perfetta che sapeva mescolare con saggezza momenti intimi a siparietti pubblici. Due anni fa in occasione del compleanno di Elisabetta, lui aveva postato una bella immagine in cui si scambiavano un bacio appassionato. Un’uscita inaspettata e romantica, una delle poche esternazioni social del chirurgo. Lei lo descriveva come un uomo “speciale”.

Prima di Perri la storia d’amore con George Clooney

Elisabetta Canalis prima di incontrare Brian Perri aveva avuto una storia d’amore con George Clooney. La coppia molto acclamata sui red carpet faceva faville, ma non ha retto. Dopo l’addio entrambi hanno conservato un bel ricordo dell’ex. Nel 2015, la Canalis ha detto a People della star di Hollywood: “Siamo entrambi felicemente sposati e penso che entrambi desideriamo il meglio l’uno per l’altro. Gli auguro il meglio, sono sicura che desidera il meglio per me”.

Paparazzata con il campione del mondo Georgian Cimpeanu

In occasione della Fashion Week Milanese Elisabetta Canalis è stata paparazzata nel capoluogo meneghino con Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing. Lei e lo sportivo si conoscono da tempo e condividono la passione per lo sport. Sui rispettivi social è possibile vedere diverse foto e video dei due insieme durante gli allenamenti. In Italia però sono stati avvistati mentre entravano nell’appartamento della ex velina. Per questo pare che tra i due ora possa esserci anche dell’altro.