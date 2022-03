The Kardashians, trailer della serie originale in uscita il 14 aprile

È uscito il nuovo video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima serie che debutterà sulla piattaforma streaming tra un mese (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

A meno di un mese dal debutto di The Kardashians, l’attesissima serie originale per Disney+ in arrivo sulla piattaforma il 14 aprile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è uscito il trailer che offre alcune gustose anticipazioni.

Dato che l’attesa si taglia con il coltello e che il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, Disney+ ha pensato bene di centellinare l’hype, rilasciando di tanto in tanto qualche nuova piccola indiscrezione.

Ricordiamo che questa serie è un progetto totalmente nuovo: dopo che alla famiglia Kardashian è stato intitolato un programma monografico, trasmesso dal 2007 al 2021 (in Italia con il titolo di Al passo con i Kardashian), i componenti del blasone più famoso degli Stati Uniti d’America sono stati poi protagonisti di innumerevoli spin-off.

Questa nuova serie, invece, è un progetto nato ex novo.

Potete guardare il trailer ufficiale della serie originale The Kardashians nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

LA PRODUZIONE

L’executive producer di The Kardashians è Ben Winston, socio della Fulwell 73 che si occuperà di produrre assieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones. Danielle King è la showrunner e anche produttrice esecutiva.



La presentazione della nuova serie parla del grande ritorno della famiglia più famosa e amata del mondo.

“La famiglia più famosa e amata torna con una nuova serie che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per rivelare la verità che si cela dietro ai titoli dei giornali”, spiega la sinossi ufficiale dello show. “Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro da scuola dei bambini, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori”.



L’hype è a dir poco alle stelle: il pubblico non vede l’ora di seguire le avventure di ciascuna delle sei famosissime componenti della famiglia, in particolare Kim. Negli ultimi tempi, inoltre, il suo nome è sulla bocca di tutti anche per il suo celebre divorzio con il rapper Kanye West. Nelle ultime settimane Kim e Kanye ci hanno regalato una storia dai contorni un po’ thriller e un po’ shakespeariani (diciamo shakespeariani per i risvolti di gelosia e vendetta): il suo ex marito si sta scagliando contro il nuovo partner di Kim, ossia Pete Davidson. Duelli a colpi di commenti al vetriolo su Instagram, uccisioni del rovale in plastilina nei videoclip e via dicendo. Più che Shakespeare, asilo Mariuccia.