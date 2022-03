“Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino su Rai 2

Tra gli ospiti Nunzia De Girolamo e Carolina Rey

“Crime” è il tema del nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino, in onda martedì 15 marzo alle 21.20 su Rai 2.



Nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Franca Leosini e Maria De Filippi. Ospiti della puntata, sono Sergio Friscia, Cirio Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Andrea Paris.



Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti si dovranno cimentare in una serie di giochi e prove tutti da ridere, tra cui “Serenata Step”, “Segui il labiale”, “C’era una giravolta”, “Dance Battle” e “Ruba Gallina”. Non mancherà, come in ogni puntata, “La Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.