Sembrerebbe che Matteo Berrettini sia tornato single, al capolinea la storia con Ajla Tomljanovic

Dal palco del Festival di Sanremo 2022 avevamo sentito Matteo Berrettini confessare: “Ci vediamo solo ai grandi tornei” per raccontare lo stato della relazione con la sua fidanzata, la tennista Ajla Tomljanovic. All’epoca non ci eravamo insospettite, d’altronde la vita degli sportivi è in giro per il mondo tra una competizione e l’altra e raramente le date femminili e maschili coincidono. Oggi però quelle parole risultano profetiche dato che sembrerebbe che Matteo Berrettini sia tornato single.

La notizia è rimbalzata sui giornali alla vigilia del torneo di Indian Wells e dopo alcuni giorni in cui Berrettini si è allenato in Florida, dove Ajla vive. In questo momento i due dovrebbero essere più uniti che mai, ma il silenzio social ha insospettito i più attenti. Andando a sbirciare i rispettivi profili Instagram si scopre infatti qualcosa di sospetto: Ajla Tomljanovic ha smesso di seguire Matteo Berrettini e ha cancellato tutte le foto insieme a lui. Dall’altro lato, il tennista non ha apportato grosse modifiche al suo profilo ma è un po’ di tempo che non pubblica niente insieme alla collega e fidanzata. Quello della tennista sembra comunque un gesto abbastanza esplicito da far pensare a una rottura definitiva.

L’amore tra i due era sbocciato proprio sul campo nel 2019, quando lo sguardo di Ajla Tomljanovic, tennista di origini croate ma naturalizzata in Australia, ha incrociato quello di Berrettini, venticinquenne romano doc. Come spiegavano nel luglio 2021, nel divertente video con intervista doppia del canale YouTube di Wimbledon, la loro storia si è sempre basata su contrasti e armonie.

Insieme parlano un misto di italiano e inglese, che si insegnano a vicenda, così come si scambiavano consigli sul campo, per migliorare le prestazioni con la racchetta in mano. Nel 2020, hanno passato il lockdown a Boca Raton, in Florida, trascorrendo mesi insieme ai genitori di Tomljanovic, da cui sono usciti più uniti di prima. Lì Berrettini ha messo in pratica le sue doti da chef, tanto che ormai, Tomljanovic racconta nel video, si era innamorata della pasta cacio e pepe e di quella aglio, olio e peperoncino. Oggi però questa coppia paragonata a Jimmy Connors e Chris Evert sembra essere rimasta solo un ricordo tra le leggende del tennis. E questo significa che – tenetevi forte – Matteo Berrettini potrebbe essere ufficialmente tornato single.

