L’Isola dei Famosi 2022: da Ilona Staller ai Cugini di Campagna, il cast completo

Ecco il cast completo della nuova edizione del reality honduregno, al via lunedì 21 marzo in prima serata su Canale 5

Molti nomi già visti e alcuni, pochissimi, da scoprire. Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi , al via lunedì 21 marzo in prima serata su Canale 5, cerca di ripartire ricorrendo a una doppia formula: quella dei naufraghi che gareggiano in solitaria e quella dei naufraghi che gareggiano in coppia, una trovata come un’altra per rinvendire l’interesse per un programma che, almeno sulla carta, sembra guardare con un po’ di nostalgia alle primissime edizioni, quelle targate Rai. Non solo per la volontà di chiamare Nicola Savino e Vladimir Luxuria – rispettivamente conduttore e inviata dell’ultima Isola del servizio pubblico – come opinionisti, ma anche per scegliere di coinvolgere tre naufraghi che si sono fatti valere in Honduras come Antonio Zequila, Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, con queste ultime che, però, a questo giro condivideranno l’avventura insieme al compagno Marco Cucolo (Lory e Marco hanno già partecipato a Pechino Express) e con il figlio Alessandro Iannoni.



Insieme a loro tra le coppie troviamo anche la (doppia) ex gieffina Guendalina Tavassi insieme al fratello Edoardo; i Cugini di Campagna, freschi della polemica con i Måneskin per aver copiato (!) i loro look; Jeremias – che abbiamo già conosciuto al Grande Fratello Vip – e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre di Belén; e, dulcis in fundo, Clemente Russo, espulso con ignominia dal GF per un’infelicissima frase rivolta a Simona Ventura, e la moglie Laura Maddaloni. A competere in solitaria saranno, invece: Ilona Staller, forse il nome più interessante di questa edizione nonché rappresente della quota Rocco Siffredi e Malena che tanto aveva funzionato alla prima edizione de L’Isola dei Famosi targata Mediaset; il rapper Blind conosciuto a X Factor; l’attore Nicolas Vaporidis; l’ex gieffina Floriana Secondi; Jovana Djordjevic, modella e moglie dell’ex calciatore del Chievo Filip Djordjevic; Estefania Bernal, modella argentina che ha partecipato all’ultima edizione di Scherzi a parte con Enrico Papi; il modello brasiliano Roger Balduino; l’ex campione del mondo di Moto GP Marco Melandri, che aveva generato discussione in Rete per aver detto di essersi contagiato con il Covid di sua volontà, e la showgirl Roberta Morise.



Nomi potenzialmente forti che, però, lasciano più di un dubbio. Perché, per esempio, coinvolgere Melandri alla luce delle sue dichiarazioni sul Covid, assecondando la stessa scelta che aveva portato la produzione a ingaggiare Daniela Martani, convinta no-vax, nel 2021? Perché, poi, scegliere di chiamare Clemente Russo, un personaggio decisamente controverso che in passato non si è risparmiato frasi ingenerose nei confronti del genere femminile? I dubbi restano, anche se la presenza di Savino e Luxuria come opinionisti un po’ ci rassicura, insieme alla gradita riconferma di Ilary Blasi che, già dall’anno scorso, è riuscita a modellare L’Isola dei Famosi adattandola al suo stile e al suo temperamento. Non sappiamo se questa edizione – che vedrà il ritorno di Alvin come inviato al posto di Massimiliano Rosolino – ci darà soddisfazione, ma è logico quantomeno conservare il beneficio del dubbio, pronti a sorprenderci.



vanityfair.it