“Grande Fratello Vip”, Jessica Selassié conquista la sesta edizione del reality

Dopo ben 183 giorni per i concorrenti si sono spente le luci della Casa di Cinecittà

Il vincitore della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è Jessica.

Dopo 183 giorni nella Casa, la principessa Selassié ha avuto la meglio sugli altri concorrenti, battendo in finale Davide con il 62% delle preferenze. La quarantanovesima e ultima puntata del reality ha regalato al pubblico grandi emozioni: Davide ha riabbracciato i genitori, Delia il marito Alex Belli e la mamma e Giucas il figlio James. Non è mancato il divertimento: le principesse si sono esibite in un brano di Selena Gomez, mentre sei ex inquiline hanno ballato sulle note di “Lady Marmalade”.