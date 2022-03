E’ tempo di “Samuele Bersani day”

Una giornata con il cantautore, in diretta radio e Visual

Su Rai Radio 2, mercoledì 16 marzo, sarà il “Samuele Bersani day”. L’artista romagnolo sarà per l’intera giornata in diretta radio, e in visual su RaiPlay, dagli studi di via Asiago, con una staffetta nei diversi programmi della rete, per raccontare il suo atteso ritorno live con “Cinema Samuele Tour”. Già sperimentata con Cesare Cremonini, quella della giornata in radio è una formula nuova, pensata da Radio2 per far conoscere “da vicino” gli artisti più amati del panorama musicale nazionale. Samuele Bersani sarà ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni a “Radio2 Social Club” a partire dalle 10.35 poi, alle 14, della “Versione delle 2”, a tu per tu con Andrea Delogu e Silvia Boschero, tra musica, racconti, ricordi e nuovi progetti, ma anche curiosità e messaggi degli ascoltatori. Dalle 18, invece, l’artista sarà ai microfoni di “Caterpillar”, in compagnia di Massimo Cirri e Sara Zambotti quindi, a partire dalle 21, a ”Back2back” con Ema Stokholma e Gino Castaldo, in diretta radio e in streaming video sul canale di Radio2 su RaiPlay.

Tutti i Social della rete racconteranno il Samuele Bersani Day, con extra e contenuti speciali.