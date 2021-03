Sabrina Ferilli: “Flavio Cattaneo? Non me la sono sentita di fare figli. Mai fatto c*zzate, nemmeno in gioventù“. La Ferilli è stata intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, a pochi giorni dal lancio della nuova fiction “Svegliati amore mio”.

Durante questa intervista, la Ferilli ha parlato sia della sua vita privata, in particolare di Flavio Cattaneo, che del coronavirus e di suo papà 85enne alle prese con il vaccino anti Covid.

Sabrina Ferilli: “Flavio Cattaneo? Mai fatto caz*ate nella mia vita privata. Forse nei film…”

“Paolo Sorrentino ha visto nei miei occhi malinconia? Mistero non lo so, per quanto riguarda la malinconia ero già ‘na palla a vent’anni. Ho sempre avuto un modo di vedere la vita abbastanza posato, abbastanza ponderato. Io le ‘ca*zatelle’ maggiori le ho fatte nei film, interpretando alcuni miei personaggi, mentre nella mia vita ho camminato su un altro tipo di strada. Ero molto concentrata a lavorare, a migliorarmi. Con tutti i miei limiti io sono molto contenta di me”.

Sabrina Ferilli: “Flavio Cattaneo? Vi spiego perché non ho fatto figli”

“La storia d’amore con Flavio Cattaneo? Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”

Sabrina Ferilli e il Covid: “Mio papà 85enne ha fatto le due dosi del vaccino”

“Non è una vita facile, per tutti quanti è parecchio difficile. Noi bene o male abbiamo la possibilità di lavorare, di spostarci, ma coloro che non hanno neppure questa giustificazione di muoversi e stanno fermi fanno parecchia fatica. Nonostante i lockdown continuiamo ad avere tanti morti, speriamo che i vaccini facciano il loro dovere e ci aiutino a uscirne. Mio papà ha compiuto 85 anni ieri, ha fatto le due dosi di vaccino”.

