Ridley Scott leone ruggisce 3 volte contro Covid

Forse l’età, 83 anni, può essere un valore aggiunto se sei un genio e ti chiami Sir Ridley Scott e hai fatto capolavori assoluti come BLADE RUNNER e ALIEN. Così non meraviglia affatto che il regista e produttore cinematografico britannico guardi al futuro con l’ottimismo di chi, in epoca Covid, ha ben tre film da realizzare. Lavori poi non da poco come: HOUSE OF GUCCI, di cui sono in corso le riprese a Milano; THE LAST DUEL, interrotto e poi ripreso per la pandemia (ora è in post-produzione), e nel prossimo futuro, addirittura un film su Napoleone che sarà interpretato da Joachim Phoenix dal titolo KITBAG.

Intanto THE LAST DUEL, ambientato nel Medioevo e scritto e interpretato da Ben Affleck e Matt Damon (già insieme in WILL HUNTING dove presero l’Oscar per la migliore sceneggiatura). Thriller storico basato sul libro ‘The Last Duel: A True Story of Trial Combat in Medieval France’ di Eric Jager, racconta una storia vera: l’ultimo duello giudiziario (o giudizio di Dio) di Francia, autorizzato dal re Carlo VI e avvenuto il 29 dicembre del 1386, durante la guerra dei Cento Anni con l’Europa in piena peste. I duellanti erano Jean de Carrouges (Damon) e il suo scudiero Jacques Le Grises (Adam Driver). Il primo aveva accusato il secondo di aver stuprato sua moglie Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) mentre lui era impegnato in battaglia. Ad Affleck l’onore di interpretare re Carlo VI.

HOUSE OF GUCCI, tratto dal libro del 2001 ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden, racconta la storia di Patrizia Reggiani, processata e condannata per aver orchestrato l’assassinio del suo ex marito e leader della famosa casa di moda, Maurizio Gucci. Nei ruoli principali Lady Gaga e Adam Driver, ma il cast è all star: Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney e Jeremy Irons. Il distributore MGM pensa di far uscire HOUSE OF GUCCI il 24 novembre 2021, mentre secondo Disney/20th Century Studios THE LAST DUEL dovrebbe essere in sala il 15 ottobre. Manca all’appello KITBAG con Joaquin Phoenix (già Commodo per Scott nel GLADIATORE) nei panni di Napoleone.

