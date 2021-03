I vincitori dei Kids’ Choice di Nickelodeon

Cecilia Cantarano (Internet star preferita), Michelangelo Vizzini (Nuova star preferita), Daniele Davì (Star comica preferita) sono i vincitori italiani dei Kids’ Choice Awards in un’edizione con la vicepresidente americana Kamala Harris, Justin Biber, Kim Kardashian, Gal Gadot, Robert Downey jr., Millie Bobby Brown, Charli D’Amelio, Bts. Il grande show del brand di Nickelodeon, che è andato in onda ieri in America, è stato presentato dall’attore comico e leggenda del “Saturday Night Live” Kenan Thompson (Kenan, All That) e in Italia sarà trasmesso venerdì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605.



L’edizione 2021 è stata ricca di esibizioni mozzafiato, la grande star della serata è stata Justin Bieber, vincitore del Grammy Award, ma non sono mancate le apparizioni di tante celebrità, sorprese emozionanti e litri e litri di slime.

Durante la serata sono stati svelati tutti i volti, programmi televisivi, film, musica e tanto altro…preferiti dai bambini.

ANSA