“Grande Fratello Vip”, Pretelli accusa la Gregoraci: “Fuori aveva un altro”. Lei replica: “Che pagliacciata!”

Dentro la Casa del “Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli avevano fatto sognare il pubblico. Che tra loro ci fosse un legame speciale era sotto gli occhi di tutti ma ora che il reality è finito la musica è cambiata. Quello che sembrava un idillio d’amore si sta trasformando in guerra aperta. Lui ha rivelato a “Casa Chi”: “Elisabetta aveva un’altra persona fuori”, lei ha commentato secca: “Che pagliacciata”. Pretelli ora è fidanzato felicemente con Giulia Salemi, ma il legame con la Gregoraci ha lasciato il segno. Intervistato durante la rubrica social, l’ex velino ha commentato: “Ho vissuto belle emozioni con lei, la stimo. Che aveva un altro fuori non poteva dirmelo. Magari voleva mantenere la questione privata, sono cose sue. Ha un bambino fuori e ho voluto tutelarla”. Ha poi specificato di essere certo che Elisabetta avesse una storia d’amore in corso: “Che ci fosse un’altra persona l’ho scoperto fuori dalla Casa e lo avevo capito anche dentro la Casa. Mi ero fatto un’idea su alcuni aerei che arrivavano…”. Come c’era da aspettarsi, la Gregoraci non è rimasta in silenzio ma via social ha replicato per le rime alle parole di Pierpaolo, incalzata anche dai follower. “Io penserei alla loro di vita… Ognuno la sua… Se fosse stato vero non avrei avuto nessun problema nel dirlo… che pagliacciata!”. E in risposta a un altro commento: “Ho avuto fin troppa pazienza”. E ha promesso: “Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a gridarlo”.

Tgcom24