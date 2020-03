Virus, Infinity decuplica gli utenti

L’emergenza coronavirus, che in Italia dura ormai da oltre tre settimane, ha fatto letteralmente esplodere i consumi delle offerte in streaming di film, serie tv, documentari. L’over the top a pagamento Infinity di Mediaset, ad esempio, anche grazie ai due mesi di prova gratis per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha gli utenti cresciuti di 10 volte, mentre gli abbonati effettivi hanno raddoppiato il numero di accessi giornalieri, con un +80% del tempo speso medio giornaliero. Mediaset Play, che invece propone gratuitamente tutta la library dei programmi in chiaro del Biscione, nelle ultime due settimane è a +30% di tempo speso e a +90% del numero di collegamenti in streaming.

Pure l’ott Dplay del gruppo Discovery Italia viaggia a ritmi del +63% di ore consumate nel periodo 22 febbraio-10 marzo rispetto allo stesso intervallo del 2019, con un numero utenti a +91% e abbonati al servizio pay Dplay Plus a +58%. Anche l’offerta in video on demand a pagamento Chili ha consumi raddoppiati in questi giorni. Bocche cucite, come da tradizione, a Netflix e Prime Video, i cui consumi, tuttavia, stanno raggiungendo picchi notevolissimi in Italia.

Un capitolo a parte lo merita Rai, che, anche per gli obblighi di servizio pubblico, sta facendo sforzi pazzeschi con la piattaforma Rai Play. E i risultati arrivano: «Negli ultimi tre giorni stiamo toccando picchi di ascolto mai raggiunti prima, se non con il Festival di Sanremo. Crescite dei viewers tra il +20 e il +30%, un +20% dei contenuti visti negli ultimi sette giorni rispetto ai sette giorni precedenti», spiega Elena Capparelli, direttore di Rai Play, «e un +40% sui contenuti per bambini, dove si possono trovare moltissimi prodotti, fiabe (anche nella lingua dei segni, ndr), sceneggiati sui grandi classici, cartoni animati, lezioni di inglese, filosofia, geografia, scienze, storia dell’arte. Ieri (giovedì, ndr), tanto per dire, uno dei contenuti più visti è stato I segreti della fisica quantistica. Più in generale, Rai Play, negli ultimi tre giorni, è passata da 1,2 a 1,6 milioni di visitatori al giorno, con una media di visualizzazioni cresciuta da 4 a 5,2 milioni. La fruizione di film e documentari è raddoppiata, e sulle tv connesse Rai Play è a +20% rispetto alla settimana precedente».

Se gli ott gratuiti dei grandi broadcaster televisivi hanno come scopo quello di conquistare nuovi pubblici più giovani in una ottica comunque di ricavi da raccolta pubblicitaria (o di servizio pubblico), ci sono invece le offerte in streaming in abbonamento che stanno entrando in una fase nuova della loro storia: come spiegano bene i dati di una ricerca internazionale condotta da Parks associates, infatti, il tasso di abbandono (il cosiddetto churn) degli abbonati a servizi in streaming a pagamento negli Stati Uniti è salito al 35% nel 2019, con un netto incremento (+25%) rispetto al 2018. Cosa succede? La competizione tra offerte pay in streaming (basti pensare ai big 6 Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner e Comcast) porta questi mercati a diventare sempre più saturi e con bassi tassi di crescita. Allora, commenta Steve Nason, research director di Parks associates, «quasi tutti gli over the top si lanciano in promozioni, accessi gratuiti, mesi gratis, che servono ad avvicinare potenziali nuovi clienti. In questo modo, tuttavia, si aumenta di molto anche il tasso di abbandono, quando la promozione finisce. Gli ott, invece, potranno assicurarsi una fedeltà dei clienti a lungo termine solo mettendo loro a disposizione contenuti originali e una user experience personalizzata».

Insomma, la piattaforma over the top cresce, si sviluppa, ma i tassi di abbandono, di infedeltà, con tanti nuovi operatori svod in campo, sono destinati a salire. Nel prossimo biennio, quindi, molti analisti prevedono che i principali player si contenderanno i clienti con promozioni (mesi gratis), con il risultato di tassi di adozione alti (favorevoli a sviluppare il mondo ott), ma con tassi di abbandono dopo le promo maggiori del 50% e sullo stock anche superiori al 30%. E in questo mondo una strategia del genere sarà applicabile e sostenibile solo da chi ha contenuti proprietari, quindi i big 6 Netflix/Amazon/Apple/Disney/Warner/Comcast con i loro servizi verticali in abbonamento.

