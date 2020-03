Pago si svela: convivenza fermata con Serena, l’accusa a tre gieffini

Pago si svela in una nuova intervista: la convivenza con Serena Enardu si è fermata a causa del Coronavirus

Pago si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ovviamente, il cantante non può non parlare di come sta proseguendo la sua storia d’amore con Serena Enardu. Aldilà delle polemiche e delle critiche, la coppia sta vivendo un periodo sereno. Naturalmente ci sono alcuni ostacoli ancora da superare, ma entrambi sembrano aver trovato il coraggio di affrontare determinate dinamiche. Ora il loro obbiettivo è quello di stare attenti a non commettere gli stessi errori del passato. Al momento, però, non stanno convivendo! La convivenza si è fermata per Pago e Serena a causa del momento difficile che sta vivendo attualmente l’Italia con il Coronavirus. Il cantante parla anche di questo periodo buio per gli italiani ammettendo di aver trovato una realtà diversa da quella che si aspettava, una volta uscito dalla Casa. Per lui non è di certo stata una bella scoperta. L’ex gieffino ammette di non aver avuto ancora la possibilità di andare nella sua casa a Pavia, dove tiene tutte le sue cose, a causa dell’allerta che c’è intorno a quelle zone. Ed è proprio questo il motivo per cui la convivenza per Pago e Serena ha subito un blocco.

Nel corso dell’intervista viene, appunto, chiesto a Pago se sono tornati già a convivere: “Non ancora, perché la mia realtà è ancora sottosopra. Non potendo riprendere le cose a Pavia è difficile tornare a Cagliari”. La loro intenzione, però, è quella di cambiare totalmente città. Infatti, entrambi hanno deciso di trasferirsi a Milano, il prima possibile: “Stiamo già cercando casa, anche se con questo clima le cose non sono semplici. […] Questo rimandare è stata una delle cause del nostro allontanamento.” Da quando Serena ha svelato di essere finalmente pronta al matrimonio, Pago non può non pensare a come sarà la sua proposta di matrimonio. Il cantante confessa di immaginarla come un “qualcosa di non troppo progettato, ma sorprendente”. Non solo, il cantante ammette di essersi già fatto un’idea sulla location: “Ci sarebbe un luogo importante per la nostra storia che potrebbe fare da cornice: un posto sul Lago Maggiore legato ai nostri primi mesi insieme”

L’esperienza di Pago al Grande Fratello Vip è iniziata nel migliore dei modi, ma non si è conclusa probabilmente come lui sperava. Pare proprio che Pacifico abbia lasciato il gioco un po’ con l’amaro in bocca. Era considerato, nel corso delle prime settimane, un probabile vincitore di questa edizione. L’entrata della Enardu ha un po’ complicato le cose e anche i suoi rapporti all’interno della Casa. Ed è a tre gieffini che Pago oggi fa un’accusa: “Mi dispiace solo che qualcuno all’interno della casa abbia sfruttato la mia storia d’amore per mandarmi via. L’ho trovato scorretto”. Il cantante entra poi nel dettaglio: “Sono rimasto molto stupito da Patrick, Andrea Montovoli e Fernanda. Ho trovato privo di senso, soprattutto alla nostra età, il loro schierarsi e parlarmi alle spalle”.











