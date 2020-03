Francesca Michielin torna con “Feat”: “Un lavoro collettivo per affermare la forza della diversità”

La cantautrice veneta pubblica il suo nuovo album che vede 11 featuring, dai Maneskin a Elisa passando per Fabri Fibra, Gemitaiz e Max Gazzè.. Tgcom24 ne ha parlato con lei

Si intitola “Feat (stato di natura)” il nuovo album di Francesca Michielin disponibile ora in tutti gli store e sui servizi di streaming. Un lavoro tematicamente incentrato sul concetto dell’incontro-scontro tra mondi diversi, sviluppato attraverso 11 brani, ognuno dei quali ha un diverso featuring. “Lo considero un lavoro collettivo, tanto più importante in un’epoca in cui l’egoreferenzialità la fa da padrona” dice lei a Tgcom24.

La Michielin arriva al quarto album della sua carriera con un progetto ambizioso, dove un concept a livello tematico si intreccia e sovrappone a un concept di tipo realizzativo. Un lavoro estremamente vario che va dal rock sporco di “Stato di natura”, singolo che vede il featuring dei Maneskin e che esce in contemporanea con l’album, alla leggerezza pop di “Leoni”. In mezzo tutta una sfera di sfumature che concorrono a esplicitare l’idea di incontro e scontro tra due realità come quella naturale e quella urbana. “Mi piaceva questa cosa della natura e dell’urban perché ho sempre insistito molto con l’ambito naturale, anche a livello attivistico – spiega -. Questa volta volevo in qualche modo concentrarmi su quello che sono io adesso: una veneta trapiantata in una grande metropoli. Tra l’altro ho vissuto a Bassano del Grappa, un ambiente molto intimo e bucolico, e mi sono trovata a Milano che forse è la città italiana dove l’aspetto metropolitano è più forte”.

Inizialmente la cosa che senti è che ti devi adattare, devi trovare i modi per respirare, cerchi nel nuovo ambiente un po’ le cose che avevi prima. Invece devi accettare che devi adattarti a una nuova realtà. E così ho provato a raccontare questo incontro e scontro che si è svolto dentro di me. I brani sono arrivati in maniera naturale, non sono partita con l’idea di un concept, è venuto nel corso della scrittura.

