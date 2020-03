Emma Marrone videochiama in diretta Alessandra Amoroso, la cantante risponde mentre è in bagno

Alessandra Amoroso e Emma Marrone si videochiamano. In questo periodo di isolamento forzato sono molte le persone che per sentirsi più vicine ad amici e parenti si stanno videochiamando e così è successo anche tra le due cantanti, ma qualcosa di veramente esilarante è successo durante la diretta.

Emma ogni sera fa una diretta con i suoi followers, per farsi tutti compagnia, e ieri sera ha deciso di chiamare Alessandra ignara del fatto di essere indiretta. L’Amoroso credeva si trattasse di una chiamata privata, così ha risposto subito, peccato che fosse in bagno. «Stavo andando adesso a mangiare. Mi hai fatto venire un’ansia…. Ho detto, non è che poi non ce la faccio e finisco sulla tazza del cesso. Avevo paura di non farcela», ha ammesso Alessandra, lasciandosi andare a una confidenza molto intima.

Emma a quel punto le fa notare: «Ale, ma tu hai capito che non siamo solo io e te? Siamo in diretta su Instagram, con più di 11mila persone. Non ti ho chiamato su WhatsApp, non siamo solo io e te». A quel punto la Amoroso ha tagliato corto: «Non so come funziona, non le ho mai fatte. Va beh ci sentiamo dopo, chiudo adesso. Ciao a tutti».

