Chiara Ferragni: «Il lato positivo di questi giorni? Il tempo trascorso insieme»

L’influencer racchiude la sua «quarantena» in una foto: lei, il figlio Leone, quasi due anni, e il marito Fedez. Tutti nel lettone

Le scuole chiuse, i bambini a casa. Il lavoro da remoto, per chi può. Niente bar, né cinema, né pizzerie. In piena emergenza coronavirus l’invito, come sappiamo, è quello di «stare a casa», il più possibile. Uscire solo per le questioni urgenti (come fare la spesa). La «parte buona» di tutto questo, Chiara Ferragni la raccoglie in uno scatto. «Il lato positivo di questi giorni? Il tempo che trascorriamo insieme», fa sapere l’imprenditrice digitale e influencer mandando in Rete una foto a letto, tra Leone, quasi due anni, e il marito Fedez.

Stare in famiglia, in casa, è l’unica cosa che possiamo e dobbiamo fare in questo momento. La 32enne a inizio mese ha cancellato gli impegni a Parigi e in giro per il mondo. E ai suoi 19 milioni di follower ha chiesto di fare lo stesso: «Atteniamoci alle precauzioni che ci sono state date, stiamo in casa».

Lei e il rapper hanno poi lanciato, donando 100 mila euro, una campagna di raccolta fondi (disponibile al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva) destinata alla creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. In meno di due giorni, sono stati raccolti più di tre milioni e mezzo di euro: «È bello che le donazioni si diffondano più velocemente del virus».



