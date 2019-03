Stasera torna, su Rai2, “N.C.I.S.”

Nuovo triplo appuntamento con il telefilm “N.C.I.S.”, trasmesso da Rai2 stasera alle 21.20, interpretato da Mark Harmon, Pauley Perrette, Emily Wickersham e Maria Bello.

Nel primo episodio dal titolo Le ferite dello spirito, dopo un incontro degli ex alcolisti, un’amica di Reeves, Melissa, viene rapita davanti ai suoi occhi. Gibbs e la squadra si gettano a capofitto nelle ricerche della giovane. L’unico sospettato è Eddie, il compagno di Melissa, ingegnere dell’Intelligence della Marina. Seguendo le loro tracce, giungono a una baita di loro proprietà dove Melissa ha ucciso Eddie per legittima difesa.

A seguire Qui Pro Quo, dove durante una partita di golf due giocatori trovano sotto un tagliaerba il corpo senza vita di un sottufficiale della marina che lavorava part time come addetto alla manutenzione del campo. Intanto Jimmy convince i membri dell’NCIS a fare una donazione a favore di un’organizzazione che si occupa della costruzione di parchi giochi per bambini disabili…

E infine in Un ragionevole dubbio, un uomo condannato a morte per omicidio di un tenente della marina passa dieci anni nel braccio della morte. Convinta della sua innocenza, un’avvocatessa d’ufficio accetta la revisione del caso e chiede all’NCIS di aiutarla visto che all’epoca si era trattato di un’indagine congiunta tra loro e l’FBI. Le prove contro il condannato sono tutte circostanziali e decisiva si rivela la testimonianza di una venditrice ambulante di frutta…