“The Voice”, Gigi D’Alessio è il quarto giudice

Simona Ventura ha completato la squadra di “The Voice of Italy”. Gigi D’Alessio è l’ultimo tassello, sarà lui a sostituire Sfera Ebbasta dopo lo stop dei vertici Rai in seguito alla tragedia di Corinaldo. D’Alessio ha stupito favorevolmente il pubblico con le sue partecipazioni a “Ora o mai più”, in qualità di ospite d’onore e come giudice per una sera a “Sanremo Young”. I social hanno riconosciuto a Gigi D’Alessio grande competenza musicale, schiettezza e simpatia, dunque la scelta sembra vincente. Il cantautore si aggiunge agli altri coach: Elettra Lamborghini, Morgan e Gue Pequeno. Il talent canoro partirà a metà aprile su Rai2.

