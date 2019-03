Domani, su Rai1, ci sarà un nuovo appuntamento con “Italia Sì”

Domani alle 16.40 Marco Liorni accende i riflettori sulle storie di un’Italia che ha voglia di raccontarsi nel nuovo appuntamento con il podio più atteso del pomeriggio di Rai 1, quello di Italia Sì. Al suo fianco i “tre saggi” della tv: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi. Tre personaggi che in poche settimane, grazie al loro spirito, al desiderio di mettersi in gioco hanno conquistato il pubblico in studio e quello a casa.

Attualità, cronaca, curiosità, ma soprattutto tante emozioni nei racconti di questa puntata: Marco Selvaggio, suonatore di hang, un rarissimo strumento a percussioni realizzato da pochi artigiani in svizzera. Lui avvocato e musicista, 35 anni di Catania vive e lavora tra Milano e Varese. Grazie alla sua musica ha viaggiato in tutto il mondo da Salina a Buenos Aires. Ora ha inciso due album e i suoi video sono stati segnalati dai Coldplay. Insieme a Ciro Castaldo, docente liceale e scrittore di Somma Vesuviana, da anni dedica numerose opere e contributi alla celebre Mia Martini, con lui ascolteremo un documento inedito, ritrovato per caso, in cui Mimì racconta il suo percorso umano e musicale. Rosalba Alfe’ nativa di Vittoria in Sicilia e insegnante a Modena è intervenuta nella puntata del 2 marzo chiedendo d’incontrare il ministro della Pubblica Istruzione, per affrontare problemi legati al bullismo contro i professori. Nella puntata di sabato seguiremo l’incontro tra l’insegnante e il Ministro Marco Bussetti. Ospiti in studio durante questa nuova e avvincente puntata Martina Attili la giovanissima cantante romana diventata famosa per la sua canzone “Cherofobia” che ha letteralmente stregato il pubblico. E Valentina Vignali giocatrice di basket che accusa di stalking una persona a lei nota.