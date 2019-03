Ascolti tv, “Che Dio ci aiuti” vince sempre

Ancora un grande successo in prima serata su Rai1 per la serie tv “Che Dio ci aiuti”, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, che ha fatto registrare una media di ascolti di 5 milioni 343 mila spettatori, pari al 22,7 di share. In particolare il primo episodio dal titolo “Istruzioni per crescere” è stato visto da 5 milioni 646 mila spettatori con il 21,9 e il secondo, “L’essenziale”, da 5 milioni 76 mila, share del 23,6. In prima serata su Rai2 il programma “Popolo sovrano”, di Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, è stato visto da 604 mila spettatori, pari ad uno share del 2,9. La prima serata di Rai3 arriva a 1 milione 91 mila spettatori e al 4,4 di share con il film “Captain Fantastic”.

Cresce il pomeriggio di Rai1 con il nuovo record staqgionale de “Il paradiso delle signore” che ottiene 1 milione 760 mila spettatori e il 15.7 di share e il buon risultato de “La vita in diretta” con il 15.5 di share e 1 milione 874 mila spettatori.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” si conferma vincente con 5 milioni 119 mila spettatori e il 24.7 di share, così come in access prime time si impone “I Soliti Ignoti – Il ritorno” con 5 milioni 148 mila spettatori e il 19,6 di share. Su Rai2 “Tg2 Post”, l’approfondimento successivo all’edizione delle 20.30, è stato visto da 798 mila spettatori, pari al 3 di share. In seconda serata su Rai1, infine, “Porta a porta” ha toccato quota 11,7 di share, pari a 1 milione 106 mila spettatori.

Nel complesso le reti Rai si sono imposte in prima serata con 8 milioni 997 mila spettatori, pari al 34,7 di share, in seconda serata con 3 milioni9 764 mila e il 31.6 e nelle 24 ore con 3 milioni e 746 mila e il 35,9.