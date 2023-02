il Fenomeno generazionale “Mare Fuori”: da inizio gennaio 11 milioni di interazioni social

A febbraio i profili ufficiali della serie TV sono il quinto programma TV per interazioni

Dal primo febbraio (giorno di rilascio della terza stagione di Mare Fuori) ad oggi, “Mare Fuori” è il quinto programma TV per interazioni social sui propri profili ufficiali, dopo il Festival di Sanremo, Che Tempo Che Fa, Amici e Grande Fratello.

Gli account Instagram e TikTok di Mare Fuori finora hanno raccolto a febbraio 1,1 milioni di interazioni con soli 38 contenuti pubblicati, e quasi 30mila interazioni per singolo post (che diventano 59mila osservando il solo Instagram), ossia il dato medio di engagement più alto tra tutti i programmi TV, quasi il doppio rispetto a quanto registrato dal Festival di Sanremo (16,8mila interazioni per post).

Allargando il perimetro d’analisi alle pagine pubbliche che hanno citato “Mare Fuori” sulle piattaforme monitorate (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Twitter), tali contenuti hanno generato da inizio anno 10,8 milioni di interazioni social, di cui 8 milioni dal primo febbraio ad oggi.



Due dati in particolare descrivono bene “Mare Fuori” come fenomeno generazionale. Il 53% delle interazioni social proviene da TikTok, seguito da Instagram al 41% (nonostante le due piattaforme rappresentino rispettivamente il 23% e il 20% dei contenuti pubblicati). Gli account che hanno generato più interazioni sul tema sono Webboh, brand di Mondadori dedicato alla GenZ, e ScuolaZoo, anch’esso rivolto ai target più giovani, in grado entrambi di avvicinarsi ai volumi dei profili ufficiali della serie TV.