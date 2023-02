Giulia Salemi e la crisi con Pierpaolo Pretelli: “Vogliamo affrontarla da soli”

La coppia ha condiviso su Twitter una dichiarazione: “Non ci nascondiamo”

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli la crisi prosegue. I due hanno trascorso insieme San Valentino per lavoro, a Napoli all’inaugurazione di un villaggio, ma sempre distanti. Sui rispettivi profili Twitter hanno condiviso una dichiarazione: “La scelta di condividere non è una speculazione, ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia senza pressioni”.

Insieme ma distanti a San Valentino

La coppia è apparsa insieme a Napoli, ma Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno concesso foto da soli. Con loro erano infatti presenti il conduttore del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini e altri “vipponi” come Ginevra Lamborghini e Aldo Montano.

La crisi svelata in diretta

La bomba è stata sganciata in diretta da Giulia Salemi, incalzata da Signorini che le chiedeva conto delle voci che circolavano sul web. “Un uccellino mi ha riferito che sei in crisi con Pierpaolo”, ha esordito Alfonso. E, a sorpresa, la Salemi ha confermato tutto: “Stiamo vivendo un periodo di crisi, non sono volati piatti, non ci sono di mezzo altre persone, stiamo cercando di capire, ci vogliamo ancora bene… ce la metteremo tutta per risolvere i nostri problemi… comunque domani passeremo San Valentino insieme a te a Napoli con te e magari ci fa da psicologo”.

La spiegazione al Gf Vip Party

Al Gf Vip Party Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono apparsi insieme e hanno spiegato le ragioni della crisi e i il motivo che li ha portati a renderla pubblica. “Siamo da due anni sotto ai riflettori e, prima che si rovini quello che c’è stato di bello e che persone possano speculare con articoli acchiappa click facendo illazioni di cose non vere, preferiamo bruciare la notizia una volta e per tutte”, ha detto Giulia.

Si sono conosciuti al Grande Fratello Vip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti a fine 2020 durante la partecipazione al “Grande Fratello Vip” e da allora non si sono più lasciati. Hanno infatti festeggiato da poco due anni d’amore. L’amore è scoccato davanti alle telecamere ed è proseguito in diretta social: i Prelemi sono amatissimi dai follower, che non si perdono mai le loro avventure. Pierpaolo Pretelli ha un figlio, Leonardo (4 anni, avuto da Ariadna Romero), con cui Giulia Salemi ha un ottimo rapporto. Inoltre lei e il suo compagno hanno adottato insieme Prince Valiant, un dolcissimo spitz di pomerania.