Case da Milionari New York, su Sky Uno arriva la stagione 8

È in arrivo una nuova entusiasmante stagione di Case da Milionari. Questa volta i magnati immobiliari sono a New York per fare i conti con un mercato immobiliare in declino e una vita privata che, al contrario, regalerà loro momenti unici e inaspettati. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Sky Uno

I magnati immobiliari Fredrick Eklund, Ryan Serhant e Steve Gold sono affiancati da Luis D. Ortiz e dal nuovo agente Tyler Whitman nella stagione 8 di Case da Milionari New York. In questa entusiasmante stagione, i broker affrontano un mercato immobiliare in declino mentre si adattano a sviluppi entusiasmanti nelle loro vite personali: dalle famiglie in crescita alle nuove relazioni e tanto altro ancora. Fredrick festeggia un anno con i suoi gemelli, Ryan diventa finalmente padre e Steve abbraccia una nuova relazione. Inoltre, Luis torna dal suo anno sabbatico in Europa pronto a tuffarsi di nuovo nel mondo immobiliare, mentre la new entry Tyler si affida a tutta la sua esperienza per affrontare le nuove sfide del mercato.

Con un mercato azionario sempre più volatile e con i prezzi delle case in caduta libera, vendere case non è mai stato così difficile per gli agenti di New York City. I magnati immobiliari devono diventare più innovativi che mai per primeggiare e vendere le case più lussuose della zona. Nella prima puntata Fredrik sarà alle prese con un affare da capogiro, mentre Ryan avrà bisogno di un’idea intelligente per vendere una villa di Brooklyn Heights costruita in cima a una strada con un traffico assordante. Nel frattempo, Steve si mette in viaggio per lo stato di New York per aiutare un cliente miliardario.

Tutto questo e molto altro ti aspetta su Sky Uno, dal lunedì al venerdì alle 16.00 con la stagione 8 di Case da Milionari New York (“Million Dollar Listing”), che seguirà le vite dei più giovani magnati immobiliari, in procinto di guadagnare fortune grazie alla vendita di proprietà multimilionarie da capogiro.