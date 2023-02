Anna Tatangelo allo scoperto con il nuovo amore Mattia Narducci

Lui è un modello piacentino che sfila per le grandi griffe e ha 10 anni meno della cantante di Sora

Anna Tatangelo è di nuovo innamorata. Paparazzata dal settimanale “Chi” a Parigi passeggia abbracciata a un bellissimo modello piacentino. A farle battere il cuore dopo la fine della sua storia d’amore con il rapper Livio Cori, è Mattia Narducci, fisico aitante, sguardo penetrante e 10 anni meno di lei. Durante la fuga in Francia la coppietta si scambia dolcissime effusioni.

Anna Tatangelo, 36 anni, e Mattia Narducci, 26, sono stati pizzicati dai fotografi durante un romantico weekend nella Ville Lumière. Passeggiano e si mettono in posa vicino alla fontana davanti al Louvre mescolandosi con i turisti. Lei si lascia immortalare da lui, si tengono per mano, si scambiano sguardi dolcissimi. Non c’è dubbio che la cantante di Sora sia di nuovo innamorata. Nei giorni scorsi aveva seminato alcuni indizi social mostrando alcuni dettagli del suo soggiorno parigino. La Tatangelo aveva pubblicato foto a luci soffuse di un drink per due, l’immagine della Tour Eiffel da sfondo e alcuni particolari della sua fuga francese. Anche lui aveva lasciato alcune tracce del suo viaggio. Ora le foto del settimanale “Chi” danno la prova della nuova coppia.

Lui chi è

Anna Tatangelo è innamorata di Mattia Narducci, un modello originario di Piacenza che sfila per i brand più famosi. Di lui si sa poco e la sua bellezza e fascino sono ben evidenti nelle foto che lo ritraggono sia a spasso per Parigi sia nelle campagne pubblicitarie. Estraneo allo showbiz, vanta però amicizie nel mondo del gossip: da Stefano Sala ad Andrea Damante e Simone Susinna. E con questa nuova storia all’orizzonte sarà sicuramente catapultato nella cronaca rosa. Mattia ha 10 anni meno di Anna, occhi azzurri e un metro e 90 di fisico scultoreo.

I precedenti amori

Da diversi mesi Anna Tatangelo appariva in versione single. Sempre restia a svelare dettagli della sua vita sentimentale, dopo l’addio al rapper Livio Cori ad aprile, la cantante aveva preferito dedicare post ai suoi impegni di lavoro, shooting, momenti casalinghi con il figlio Andrea. Dopo 15 anni insieme a Gigi D’Alessio per lei non era stata facile voltare pagina e con Livio Cori non è andata come sperava. Con il “collega” aveva preferito aspettare diversi mesi prima di uscire allo scoperto sui social, forse anche questa volta la Tatangelo andrà con i piedi di piombo, lasciando ai paparazzi l’arduo compito di scoprire di più della sua nuova storia d’amore.