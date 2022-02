Tutto su Chiara Nasti: da Instagram, passando per l’Isola del Famosi e i suoi brand di moda

Chiara Nasti è una fashion influencer da quasi due milioni di follower, ha 23 anni ed è originaria di Napoli. Appassionata di moda, ha iniziato giovanissima la sua attività sui social network, infatti, già a 16 anni su Facebook dava consigli di stile. Il successo arriva molto in fretta tanto da farla diventare una delle Top social italiane più conosciute e seguite del web. Chiara Nasti è nota anche per aver partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2018, una partecipazione breve, poiché decise di abbandonare il gioco molto prima della finale. Imprenditrice, sia da sola che insieme a sua sorella Angela, ha lanciato alcuni brand di moda che portano il suo nome. Non solo. Nel 2016 ha scritto un libro e si è trovata spesso sotto i riflettori per le sue relazioni amorose. Nell’estate del 2021 ha annunciato una breve ritiro dalla scene social per potersi dedicare di più a se stessa. Perché? Scopriamo insieme la sua vita e il suo percorso.

La vita di Chiara Nasti

Chiara Nasti è nata il 22 gennaio 1998 a Napoli, sotto il segno dell’Acquario. È molto legata alla famiglia e alle sue radici e ha una sorella, Angela Nasti, a cui è molto legata e con cui condivide la passione per la moda. A scuola è sempre stata una grande chiacchierona, come lei stessa ha dichiarato a Vanity Fair: «Vi dico solo che una volta sono fuggita dall’asilo! Per tutta la mia carriera scolastica sono stata un elemento di disturbo per gli insegnanti: chiacchieravo sempre! Non sono mai stata sospesa, ma ho sempre avuto voti bassi in condotta». A soli 13 anni ha iniziato a condividere i propri scatti via social, iniziando a conquistare un discreto numero di fan. A 15 anni ha aperto il suo primo blog, che l’ha lanciata ufficialmente nel mondo delle fashion blogger. Attualmente il suo profilo Instagram vanta circa 1,9 milioni di follower.

Tutto sugli ex fidanzati e i suoi flirt di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha avuto una relazione con il rapper Emis Killa, conosciuto a un party di amici. Inizialmente l’influencer ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla propria privata, non raccontando quasi nulla delle sue storie d’amore, ma si sa che il gossip è sempre dietro l’angolo e che passare inosservati quando si hanno milioni di fan è praticamente impossibile. Nel 2017 sul suo profilo Instagram Chiara ha pubblicato alcune foto con Ugo Abbamonte, svelando così ai suoi fan la sua nuova fiamma, a cui ha dedicato molti scatti durante una vacanza insieme a Zanzibar. Sempre sul magazine Vanity ha dichiarato: «Sono una donna gelosa, possessiva ed esigente. Sono capace di obbligare Ugo a giocare a carte anche alle due del mattino, se sono in mood!». Con l’imprenditore napoletano Abbamonte, classe 1996, è finita nel febbraio del 2020. Nell’estate dello stesso anno, sempre sui social, ha svelato di essere a Mykonos in dolce compagnia del calciatore Niklas Dorsch. Una storia questa molto breve. Mai confermato ufficialmente il flirt con Neymar, giocatore brasiliano in forze al Paris Saint German. Nel 2021 viene paparazzata in compagnia del giallorosso Nicolò Zaniolo, classe 1999. I due si sono dichiarati ufficialmente come coppia nel febbraio dello stesso anno sempre sui social. Pare si siano fatti anche un tatuaggio insieme: un cuore trafitto da una freccia. Purtroppo anche questa relazione di Chiara Nasti non è stata fortunatissima e qualche mese dopo arrivano le voci della rottura con Zaniolo.

La richiesta di una pausa Chiara Nasti

Il 28 luglio 2021 Chiara Nasti, a sorpresa, pubblica una lettera sul suo profilo Instagram dove annuncia di volersi prendere una pausa, per pensare di più a se stessa. L’influencer ha svelato di soffrire di attacchi di panico e ansia che non le permettevano di vivere bene la sua vita di 23enne. Chiara, grazie anche all’aiuto di una mental coach, dopo oltre un mese da questa dichiarazione è riapparsa sui social e ha spiegato di non essere ancora completamente in forze, ma che comunque non sente più la necessità di staccarsi da tutto.

La carriera di Chiara Nasti: da influencer all’Isola dei Famosi

Oltre alla sua attività di fashion blogger, ha lavorato per diversi brand come Armani, Trussardi e Maison Eispi. Nel 2014 posa per uno shooting a Sorrento dal titolo Parka Time. Ha partecipato all’Education First che la porta a Miami, dove perfezionerà il suo inglese. Nel 2015 fa un servizio fotografico per una linea di bikini ed è testimonial degli Italian Mtv Adwards. Inoltre, ha partecipato al primo reality dedicato alla danza Dance, Dance, Dance e nel 2016 ha pubblicato un suo libro, il Diario di una fashion blogger. Nel 2018 ha gareggiato all’Isola dei Famosi, al fianco di Francesco Monte, Paola di Benedetto e Rosa Perrotta. In fatto di moda nel 2013 lancia il suo brand di t-shirt Chic Phobia. Insieme a sua sorella più piccola Angela, ha una linea di moda la Plume Éthérée e da sola una linea di gioielli per il corpo la NastiLove area.

L’intervento al seno di Chiara Nasti

Nonostante in passato Chiara Nasti abbia sempre sostenuto di non aver mai fatto nessun ritocchino, successivamente ha dovuto fare retromarcia e ammettere l’intervento al seno. Chiara Nasti ha spiegato a Vanity Fair: «Mi sono operata a 17 anni perché non riuscivo a superare il complesso del seno piatto. All’epoca ho negato l’intervento perché non volevo influenzare in nessun modo le mie followers, soprattutto quelle più giovani».



