Star Wars, una VHS di Una nuova speranza venduta a un prezzo record

I vecchi prodotti a tema Star Wars non deludono mai. Ecco a quanto è stata venduta una VHS storica. È tempo di andare a caccia nel proprio scantinato. Qualche gioco di molti anni fa potrebbe valere molto oggi

Star Wars è un franchise di successo da svariati decenni ormai. Dal 1977 a oggi il merchandise della saga di George Lucas ha fatto registrare cifre a dir poco impressionanti. Considerando la longevità di questo prodotto, non sorprende il fatto che alcuni elementi in vendita nel corso degli anni, ormai introvabili o quasi, vantino un valore ben maggiore, in quanto oggetti da collezione.



Lo dimostra ancora una volta un’asta da molte decine di migliaia di dollari. Stavolta l’evento è stato organizzato da Goldin Auctions, ben nota casa d’aste, che ha venduto a un facoltoso collezionista appassionato della saga una VHS ancora sigillata di Star Wars: Una nuova speranza. Si tratta di un’edizione del 1984, testimonianza di un’epoca tecnologica ormai da tempo superata, sconosciuta addirittura alle nuove generazioni. Il costo? Ben 60mila dollari.

STAR WARS, ASTA DA SOGNO

La VHS è senza dubbio l’oggetto di Star Wars che ha fatto parlare maggiormente di sé. Non è stato però l’unico a tema Guerre Stellari a essere stato venduto nella casa d’aste. Presente anche un set di videocassette, contenente i primi tre film della saga: Una nuova Speranza, L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Un’edizione speciale messa in vendita in occasione del decimo anniversario del primo film.

STAR WARS, NUOVI PROGETTI

Se è vero che per il momento non si parla ancora di una nuova trilogia dopo quella di J.J. Abrams, ciò non vuol dire che non vi siano progetti in cantiere, tutt’altro. Si è da poco conclusa la serie The Book of Boba Fett e i fan di Star Wars attendono con ansia nuovi titoli.

Spazio a The Mandalorian 3, le cui riprese dureranno ancora un paio di mesi. L’esordio potrebbe avvenire tra novembre e dicembre 2022. Dopo quanto accaduto nello show dedicato al celebre cacciatore di taglie, ci sarà di certo da divertirsi con le nuove avventure del mandaloriano e di Grogu.

Per quanto riguarda Ahsoka Tano, invece, la produzione è stata costretta a rinviare l’inizio delle riprese, dati i ritardi accumulati con The Mandalorian 3. Appuntamento fissato per aprile 2022. Differente invece il discorso per la serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi. Lo show farà il proprio esordio su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, il prossimo 25 maggio.

