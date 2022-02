Musica: ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco è già disco di platino

L’annuncio del nuovo traguardo è stato dato sui social dai due artisti. Intanto il video della canzone è il più cliccato in Italia negli ultimi sette giorni

Dieci giorni fa celebravano la vittoria con ‘Brividi’ al 72esimo Festival di Sanremo, oggi Mahmood e Blanco annunciano via social che il brano è già disco di platino.



La conferma del nuovo traguardo raggiunto in pochi giorni dai due giovani talenti arriva anche da un tweet dell’Eurovision Song Contest. “‘Brividi di Mahmood e Blanco, la canzone vincitrice di Sanremo che sarà all’Eurovision per l’Italia, salta a piè pari il disco d’oro ed è già platino”, si legge.

Insomma l’onda del successo sanremese non si ferma. Al momento la canzone è in vetta a tutte le classifiche specializzate e anche il video della canzone è il più cliccato in Italia negli ultimi sette giorni. Oltre 12 milioni e mezzo di visualizzazioni su Youtube, praticamente il doppio rispetto a quelle raccolte da Irama con il video di “Ovunque sarai”, in seconda posizione.

E intanto continuano ad arrivare complimenti ai due giovani da parte dei big della canzone italiana. Dopo l’apprezzamento di Morandi, il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, nel presentare il prossimo tour, elogia il talento dei giovanissimi presenti al Festival Sanremese. E una inaspettata dichiarazione arriva anche da un’artista poliedrica e intellettuale come Tosca: «Mahmood e Blanco? Sono fantastici, io li amo».