Kanye West ha inviato un camion carico di rose a Kim Kardashian il giorno di San Valentino

Mentre la ex moglie prosegue la sua relazione con Pete Davidson, il rapper di “City of gods” tenta un ennesimo gesto per riconquistarla

È stato un San Valentino da single quello che ha appena trascorso Kanye West, Ye, fresco di probabile rottura con Julia Fox, la cui relazione non ha quasi nemmeno avuto il tempo di diventare ufficiale da essersi già conclusa.



In realtà che ci fosse qualcosa di strano nell’aria lo si era già capito da circa una settimana, ovvero da quanto il rapper di “City of gods” aveva smesso di trascorrere le sue serate insieme a Julia preferendo all’attrice alcune sosia di Kim Kardashian, unico e solo amore di Kanye che, anche il giorno di San Valentino, ha voluto dedicare un pensiero alla ex moglie, alla quale ha fatto consegnare un camion carico di rose rosse con la scritta: «La mia visione è cristallina» sulla carrozzeria.



Un ennesimo tentativo questo da parte del cantante di Donda di riconquistare il cuore di Kim che, oggi, sembra essere convinta di non voler tornare insieme a Kanye poiché innamorata di Pete Davidson, il comico del Saturday night live con il quale fa coppia da fine 2021 e che pur di stare con lei sta subendo non pochi attacchi da parte del rapper 44enne.

Nei giorni scorsi infatti Kanye West ha pubblicato sul proprio account Instagram una lunga serie di messaggi (poi cancellati) nei quali non si limitava a infierire solo su Davidson (etichettato come “Skate”), puntando il dito anche contro l’ex amico Kid Curdi, Billie Eilish, Taylor Swift e Kim, ovviamente.

«Per tutti gli sposati, tenete vicini i vostri figli e assicuratevi che sappiano quanto li amate e apprezzate poiché c’è uno skater in arrivo in ogni vicolo sporco che attende di distruggere la vostra famiglia», ha affermato l’ex marito di Kardashian in un primo messaggio, seguito da un secondo. «Volevo che il mio amico si guardasse le spalle. Il coltello va solo più in profondità», ha scritto il rapper accanto a una foto risalente al 2019 che lo ritraeva insieme a Curdi e Pete Davidson, il cui volto era stato coperto da una vistosa X rossa.



Dello stesso tenore anche un altro post di Kanye nel quale il rapper ha photoshoppato sul poster del film Captain America: Civil War le facce dei suoi amici più fidati così come dei nemici più acerrimi dove da un lato, nella sezione “buoni”, troviamo West (in versione Tony Stark) insieme a Drake, Travis Scott (compagno di Kylie Jenner), la ex fidanzata Julia Fox e il rapper Future, mentre dalla parte dei “cattivi” ci sono Kim Kardashian, Pete Davidson, Kid Cudi, Billie Eilish, e Taylor Swift (con la quale il bad blood è iniziato nel 2009, quando la cantante vinse un VMAs per il Miglior Video mentre secondo Kanye quel premio spettava a “Single Ladies” di Beyoncé).

Questi naturalmente sono solo alcuni dei tantissimi post pubblicati da West contro i suoi “nemici” e, soprattutto, contro il comico del SNL, ormai diventato il bersaglio preferito della rapper 44enne, i cui post però non stanno sortendo l’effetto desiderato visto che Kim Kardashian e Pete Davidson hanno trascorso la sera di San Valentino insieme.



