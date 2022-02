Badman, il trailer del supereroe francese: un attore perde la memoria e si crede giustiziere

È prima al box office in Francia la commedia Super-héros malgré lui, un film di cui potremmo seriamente vedere il remake in Italia

Anche la Francia non poteva esimersi dall’entrare nel mondo dei film di supereroi, vista l’estrema popolarità del genere con le saghe Marvel e DC. Il primo approccio, con una storia drammatica sullo stile di quelle americane, lo ha fatto con Come sono diventato un supereroe che è disponibile dallo scorso luglio su Netflix. Precedentemente nel 2014 c’era stato Vincent n’a pas d’écailles, un film più intimo con un protagonista dotato di un potere legato all’acqua, ma ora è il turno della parodia con evidenti citazioni ai titoli che già conosciamo (da Batman a Spider-Man con una premessa narrativa che usa l’amnesia come in The Bourne Identity e Unknown).

La trama segue le vicende di un imbranato attore che riesce a ottenere il ruolo del supereroe Badmanper puro caso. Dopo aver iniziato le riprese ha un incidente, perde la memoria e si convince di essere realmente un paladino della giustizia, diventando un supereroe suo malgrado (da cui il titolo originale del film Super-héros malgré lui). Uscito il 2 febbraio nelle sale francesi, il film è primo al box office. È diretto e interpretato da Philippe Lacheau che aveva già realizzato Babysitting e Alibi.com, film che hanno avuto entrambi un remake italiano, I babysitter e L’agenzia dei bugiardi. A questo punto è lecito supporre che anche quest’ultima sua commedia possa venire rifatta in Italia. Qui sotto il trailer originale con sottotioli in inglese di Super-héros malgré lui.



