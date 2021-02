Vincenzo Cairo canta ‘Dimmi’, quando dal brutto nasce il bello

“Mi piaceva anche l’idea che da una brutta esperienza potesse nascere un qualcosa di bello, in cui gli altri, magari nella mia stessa situazione, si sarebbero potuti immedesimare. La canzone si apre così, con l’immagine di chi, travolto da una marea di pensieri, non riesce a prendere sonno”. A parlare è l’artista ventenne Vincenzo Cairo, 300 mila follower sui propri canali social e 1 milione di seguaci su Tiktok, che ora vede sbarcare in radio il suo brano inedito ‘Dimmi’, già disponibile anche sulle piattaforme digitali.

Adnkronos