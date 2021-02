Regé-Jean Page, il Duca di Hastings è fidanzato (e convive)

L’attore, vero fenomeno di «Bridgerton», è stato fotografato insieme ad Emily Brown, copywriter freelance con la quale sembra abbia comprato casa nel febbraio 2020. I due, pressoché coetanei, sarebbero una coppia ormai rodata

Una foto, a distruggere ogni fantasia. Regé-Jean Page, il Duca di Hastings, colui che solo è riuscito a caricare di un significato erotico la conca in argento di un cucchiaino, è stato sorpreso insieme alla fidanzata. Sulle strade di Londra Nord, poco lontano dalla casa dove gossip vuole che i due condividano, è stato fotografato un abbraccio, inequivocabile. Regé-Jean Page, coperto da un piumino scuro, ha stretto a sé Emily Brown, copywriter e giocatrice di football femminile. Poi, è salito su una macchina nera e, dietro i finestrini scuri, si è avviato verso l’aeroporto, dove pare abbia preso un volo di lavoro per New York.

Emily Brown, impiegata come freelance nelle pubblicità di grandi brand, tra cui Nike, Converse e Uber, è rimasta sul marciapiede, a guardare la macchina andare via. Poi, si è voltata e si è avviata verso casa, una tuta grigia addosso. La ragazza, appena trentenne, è rimasta sola nella casa che i due si dice abbiano comprato a febbraio dello scorso anno, mentre Page finiva di girare Bridgerton. Quando si siano conosciuti, però, non è noto.

Regé-Jean Page è sempre stato molto riservato sul proprio privato e di Emily Brown, bionda giocatrice delle London Warrior Women, ad oggi si sa poco e niente.













