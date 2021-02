Italia1, stasera andrà in onda “The Transporter 3”

Stasera su Italia 1 in onda “The Transporter 3”, l’ultimo capitolo della trilogia con Jason Statham.

Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Se si allontana dall’auto di 24 m il bracciale esplode.

Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un ministro ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, viene bloccato dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo senza successo.

Frank si mette quindi all’inseguimento della banda di criminali che ha preso in ostaggio Valentina…