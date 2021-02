Eugenie di York lascia l’ospedale con il suo bimbo e il marito Jack Brooksbank: è più radiosa che mai

La principessa trentenne va incontro alla sua nuova vita in tre. Mentre il neo papà è alla guida, lei siede dietro accanto al piccolo. Felice (e attenta al look)…

Eugenie di York lascia il Portland Hospital di Londra con il marito Jack Brooksbank e il loro primo figlio nato lo scorso 9 febbraio salutando amabilmente i fotografi in attesa. La secondogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson appare radiosa (e attenta al look) come non mai. Ecco le sue prima immagini di mamma.

SUL SEDILE POSTERIORE ACCANTO AL SUO BIMBO – Papà Jack è al volante, mamma Eugenie siede sul sedile posteriore con una mano teneramente e protettivamente appoggiata sul suo bimbo, di cui ancora non è stato reso noto il nome, adagiato nel seggiolino. La principessa trentenne indossa un abito tartan dalle linee morbide (da 100 euro) e un classico cappotto cammello firmato Max Mara (da 900 euro). E va incontro alla sua nuova vita in tre.

È IL NONO BIS-NIPOTE DELLA REGINA – Il bimbo è undicesimo in linea di successione al trono… ancora per poco: pochi giorni dopo la sua nascita, infatti, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio, che farà slittare di un posto il piccolo di Eugenie. È un momento vivace per la royal family: dopo l’arrivo del figlio di Eugenie di York, nono bis-nipote della regina Elisabetta, sarà un testa a testa tra la nascita del secondo figlio di Harry e Meghan e quella del terzo figlio di Zara Phillips e Mike Tindall.



IL LEGAME TRA EUGENIE E HARRY – A poco più di due anni dal matrimonio da favola – sono sposati dal 12 ottobre 2018 – e dopo dieci anni di amore, Eugenie e Jack Brooksbank ripartono da tre, a Frogmore Cottage, l’ex residenza londinese dei Sussex. Il legame tra il principe e la cugina è sempre più solido e complice. Nell’estate 2016 lei fu tra le prime a essere informata della relazione del cugino con l’allora attrice americana. E Harry e Meghan sono stati i primi a congratularsi personalmente con la cugina e il marito dopo la nascita del loro primo figlio.





