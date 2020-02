Levante e il messaggio criptico su Instagram: è per Diodato?

Continua il giallo intorno alla canzone ‘Fai rumore’ vincitrice al Festival di Sanremo 2020

Da giorni non si parla d’altro. Nel mondo della cronaca rosa, l’interrogativo è solo uno: la canzone ‘Fai rumore‘, vincitrice del Festival di Sanremo 2020 appena terminato, è dedicata da Diodato a Levante? A confermare una risposta positiva sembra essere l’ultimo post pubblicato su Instagram dalla cantante siciliana, oggi legata ad un altro uomo ma reduce proprio dalla rottura con il collega.

Questo il messaggio sospetto di Levante: “Dopo l’esperienza indimenticabile di Sanremo mi risuona una musica in testa che recita: “Mi ricordi che il rancore non è mai servito a niente, e invece è utile a saper distinguere l’amore dal rumore, un cuore da un c*******, milioni di parole. A non rivederci Roma, rinunciamoci, via il tuo nome, via ogni parte di te.” Vado verso Palermo, in questo 13 di Febbraio. Il mio viaggio verso la mia isola sembra profetico”

La citazione della parola ‘rumore’ sembra portare proprio a Diodato, ma chissà. Sono tanti a notare l’attinenza tra i commenti di Instagram, sebbene le domande dei fan restino senza risposta. Già in passato Diodato era sembrato ambiguo a proposito del tema. Prima ha lasciato intendere che la canzone fosse dedicata proprio a Levante, poi ha negato. Un modo per mantenere privacy su una love story sempre vissuta al riparo dai riflettori. Insomma, il giallo continua…

Today.it