Ivan Cottini a Eleonora Daniele: «Non è che la figlia che aspetti è mia?»

Ivan Cottini, ospite di Storie Italiane, scherza con Eleonora Daniele e non nasconde la sua ammirazione per la bionda conduttrice Rai. Il ballerino affetto da Sla, già grande protagonista di Ballando con le Stelle, ha stupito e commosso l’Italia anche nella serata finale di Sanremo 2020.



Ivan Cottini, già ospite più volte di Storie Italiane, già dal palco dell’Ariston aveva inviato un affettuoso messaggio a Eleonora Daniele: «Sono pazzo di lei». Nella giornata di ieri, tornato ospite a Storie Italiane, il ballerino ha raccontato l’emozione vissuta a Sanremo: «Era tantissima, soprattutto mentre attendevo dietro le quinte. Il palco di Sanremo, si sa, emoziona».

Eleonora Daniele, a quel punto, ha risposto di persona a Ivan Cottini: «Anch’io sono pazza di te». Il ballerino, a quel punto, ha scherzato: «Ma non è che la figlia che aspetti è mia?». «No, no, non ti preoccupare», la risposta divertita di Eleonora Daniele, che ha invitato Ivan Cottini come ospite fisso del suo programma.

IlGazzettino