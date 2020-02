Irama sempre più innamorato: il cantante compra casa con Victoria

Irama e Victoria Stella Doritou fanno sul serio. A un anno dal primo appuntamento la coppia ha deciso di fare un passo importante: comprare una casa. Ovviamente a Milano, dove entrambi sono impegnati con i rispettivi lavori nel mondo della musica e in quello della moda. La soffiata è arrivata da Diva e Donna, che assicura che i due piccioncini stanno cercando in questo periodo un nido speciale. Del resto il loro amore è cresciuto sempre più e Filippo e Victoria sono oggi praticamente inseparabili. Dopo il successo della hit estiva Arrogante l’ex vincitore di Amici si è preso una pausa dal lavoro per godersi questa nuova e importante storia d’amore ma pure la famiglia, al quale è molto legato.

“Ora Irama è vicino a una nuova svolta. Sta cercando infatti casa a Milano e vorrebbe comprarla assieme alla nuova fidanzata. Lei è la modella Victoria Stella Doritou, che parla ben quattro lingue e ha una passione enorme per la moda, lo shopping e la vita notturna”, fa sapere la rivista edita da Cairo Editore. Al momento non si hanno ulteriori notizie a riguardo: Filippo e Victoria sono molto riservati e sporadicamente condividono foto di coppia. Per l’ex pupillo di Francesco Facchinetti non è facile gestire una popolarità così grande e per questo tiene molto alla sua sfera personale.

Dopo la buona performance del 2019 Irama ha preferito non tornare al Festival di Sanremo nel 2020. Il 24enne sta lavorando a nuovi progetti e potrebbe riapparire sulle scene musicali nei mesi più caldi. Giusto in tempo per lanciare una nuova hit dopo Nera e Arrogante, che hanno fatto da colonna sonora alle estati di tanti italiani.

