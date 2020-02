Gianna Fratta, la moglie di Piero Pelù: “È dolce e generoso. A Sanremo ha tifato per Rancore”

Parla Gianna Fratta, direttrice d’orchestra 46enne e moglie di Piero Pelù, reduce dal grande successo a Sanremo con il brano “Gigante”: “Ci siamo conosciuti nel 2016, grazie a un orchestrale, un musicista che era suo vicino di casa. Ma dopo cinque mesi l’ho lasciato perché era troppo immaturo. Poi è tornato sui suoi passi, l’ho fatto soffrire e gli ha preso la strizza. È stato lui a volere il matrimonio”. E sul Festival: “Lui è uno generoso, tifava per Rancore”.

Si chiama Gianna Fratta, ha 46 anni, è una direttrice d’orchestra ma è soprattutto la donna che ha fatto innamorare Piero Pelù. La coppia si è sposata lo scorso settembre, dopo essersi conosciuti nel 2016. In una intervista a “Oggi”, la direttrice d’orchestra rivela: “È stato lui a correre dietro a me!”. Gianna Fratta è una direttrice d’orchestra e pianista, che ha diretto titoli come Rigoletto, Cavalleria rusticana, Aida e Turandot nei più importanti teatri italiani e internazionali. Ha ricevuto varie onorificenze tra cui il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana ed è stata la prima donna alla guida dei Berliner Symphoniker e a dirigere il Concerto di Natale in Senato.



Una unione nata nel segno della musica. Lei, una direttrice d’orchestra, lui, lo storico frontman dei “Litfiba”. Si conobbero nel 2016 grazie a un orchestrale suo vicino di casa, poi una piccola crisi e alla fine il matrimonio. Reduce dal Festival di Sanremo con il brano “Gigante” dedicato al suo nipotino, Piero Pelù ha fatto il tifo per Rancore, come ha rivelato proprio Gianna Fratta nell’intervista.

Ci siamo conosciuti nel 2016, grazie a un orchestrale, un musicista che era suo vicino di casa. Ma dopo cinque mesi l’ho lasciato perché era troppo immaturo. Poi è tornato sui suoi passi, l’ho fatto soffrire e gli ha preso la strizza. È stato lui a volere il matrimonio. Ha capito che potevo volare via, non voleva perdermi. Dolcissimo. Anche a Sanremo non pensava alla gara, non si ricordava neanche la sua posizione nelle varie classifiche. Lui tifava Rancore, è generoso.



Piero Pelù e Gianna Fratta si sono uniti in matrimonio nel settembre 2019, con una cerimonia civile celebrata a Firenze a Palazzo Vecchio, dopo circa tre anni di vita insieme. È stata l’unica a incastrare Piero Pelù, un record non da poco visto che con i Litfiba cantava “No, no, non te lo dò l’anello, no” in “Gioconda”. Precedentemente, Piero Pelù ha avuto una storica relazione con Rossella, da cui sono nate due figlie: Linda, nel 1995, e Greta Luna, nel 1999. Successivamente, Piero Pelù è stato con Antonella Bundo, da cui nel 2004 è nata la terza figlia Zoe.

