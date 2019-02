I Ferragnez volano ad Hollywood. Fedez: “Obiettivo? La Lawrence”

I Ferragnez verso la cerimonia degli Oscar? Secondo uno scatto pubblicato da Fedez, i due saranno ali premi del cinema di Los Angeles

Sono amati e odiati da tutti. Sicuramente i Ferragnez, coppia social formata da Chiara Ferragni e Fedez, sono le personalità più in vista del momento.

Sono sempre sulla bocca di tutti, fra viaggi intorno al mondo, folli abitudini e foto compromettenti. Nella giornata di ieri, mentre le stories di Instagram dei Ferragnez sosto state invase da dolci scatti di vita quotidiana, è apparsa una foto che è balzata agli occhi di tutti.

La coppia social del momento volerà ad Hollywood? Come ha rivelato Fedez, i due sarebbero stati invitati alla notte degli Oscar e, l’invito mostrato dal rapper, conferma la verità. “Invito al party ufficiale” afferma Fedez, “Obbiettivo Jennifer Lawrence. E Chiara muta. Forse, scherzo” ironizza. E non si tratta di una bufala, è tutto vero. I Ferragnez saranno ospiti al party dell’edizione numero 91 degli Oscar del Cinema, e sfileranno anche loro sul red carpet della kermesse. Solo due anni fa arrivò l’invito dei Golden Globes, e ora dopo un 2018 in cui sono stati al centro di polemiche e svariate critiche, l’italianità dei Ferragnez è stata riconosciuta anche dai membri dell’Academy.

Carlo Lanna, il Giornale