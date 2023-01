Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in vacanza insieme: ritorno di fiamma non ancora ufficializzato

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sorridono insieme alle loro figlie in montagna: Gente regala la copertina alla showgirl 45enne e all’imprenditore 39enne che a San Cassiano, in Alta Badia, hanno trascorso una vacanza di 15 giorni, dal 27 dicembre al 7 gennaio. Il settimanale non ha dubbi: “Stanno aspettando il momento giusto per ufficializzare la riappacificazione”.

“Molte sono le occasioni in cui vengono avvistati vicini, molti i gesti di tenerezza, spesso nascosti e fugaci, che vengono notati. L’ultima prova della riconciliazione sono queste foto, in cui si vede la coppia felice sulla neve con le figlie Sole e Celeste”, aggiunge.

Sarebbero arrivati in montagna con due auto diverse, dato che per due giorni Tomaso sarebbe stato costretto a scendere in città per impegni di lavoro, ma avrebbero alloggiato nello stesso albergo e si sarebbero separati di rado.

La Hunziker non commenta l’indiscrezione, l’ennesima. Al magazine tedesco Bunte lo scorso ottobre su un possibile ritorno di fiamma con Trussardi, aveva sottolineato: “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste”. Poco dopo, però, raccontando una cena con Tomaso, aveva scritto nelle sue storie: “Cena tra ex”, gelando tutti.

I due continuano a vedersi e ad avere un clima cordiale e sereno per le due figlie di 9 e 7 anni, Sole e Celeste oppure sono nuovamente una coppia e il loro silenzio in merito è solo un modo per evitare che l’attenzione dei media possa rovinare la reunion?