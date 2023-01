Carolina Marconi sulla neve con il suo Alessandro

Vacanze da innamorati per l’ex gieffina e il marito

Il 2022 è stato l’anno della rinascita per Carolina Marconi, che dopo aver vinto la sua battaglia contro il tumore ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi. L’ex gieffina si è infatti concessa una vacanza d’amore e relax sulla neve con il marito Alessandro Tulli. Negli ultimi due anni è stato lui a darle la forza per combattere e, ora che si sono lasciati il periodo nero alle spalle, possono godersi il loro amore giorno dopo giorno.

Carolina Marconi e Alessandro Tulli hanno condiviso su Instagram le loro vacanze ad alta quota in Trentino. Snowboard per lei e un paio di sci per lui, i due si divertono sulle piste come ragazzini. Nonostante stiano insieme da anni,infatti, la fiamma della passione non accenna a spegnersi e si riempono di baci e abbracci, documentando i bei momenti sui social. Bellissimi e innamorati, Carolina e Alessandro adesso possono finalmente guardare con il sorriso al futuro, dopo che l’ex gieffina ha sconfitto il tumore al seno. Una battaglia lunga e dolorosa, che hanno affrontato fianco a fianco come veri guerrieri.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

Dentro la Casa del “Grande Fratello Vip” Carolina ha portato la voglia di riscatto di chi ha avuto una seconda possibilità della vita, testimoniando con la sua solarità che si può tornare a sorridere anche dopo aver passato momenti terribili. Dentro il reality, però, non sono mancati gli screzi e anche qualche episodio spiacevole. Per esempio quello che ha riguardato Giaele De Donà, dopo che la Marconi era stata eliminata dal reality.

Il brutto gesto di Giaele De Donà

La ragazza, mostrando una catenina che le aveva regalato la venezuelana, aveva infatti commentato acida: “Me lo ha regalato Carolina con la mia iniziale, non vorrei ci avesse fatto una macumba… Lo rompo e lo butto, non si sa mai che porta sfiga”. Il video era stato notato dai fan della Marconi e di fronte a questa brutta scena lei aveva replicato da signora: “Avevo regalato a Giaele un cuoricino per il suo compleanno dentro la Casa, fatto con la farina e bicarbonato, con la sua iniziale… Una volta seccato l’ho colorato con lo smalto blu. Se poi non siamo più amiche per altri motivi non è carino dire che il mio oggetto porti sfiga e che le ho fatto la macumba. Sono senza parole”.