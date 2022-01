Uncharted, online il poster ufficiale del film con Tom Holland e Mark Wahlberg

L’account Instagram di Uncharted ha pubblicato la locandina della pellicola raffigurante Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tatiana Gabrielle Hobson e Sophia Ali



Da un lato una colonna portante della settima arte, dall’altro uno dei volti in maggior ascesa nel mondo dorato di Hollywood, stiamo ovviamente parlando di Mark Wahlberg e Tom Holland, protagonisti del film in arrivo nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 17 febbraio.



Poco fa l’account del film ha regalato al pubblico la locandina ufficiale raffigurante gli attori principali del cast, tra loro anche Antonio Banderas, Tatiana Gabrielle Hobson e Sophia Ali; nel giro di breve tempo il post ha ottenuto numerosi commenti e più di 100.000 like.

NCHARTED, LA SINOSSI



Alcune settimane fa Sony Pictures Italia ha distribuito il trailer ufficiale di Unchartedraccontandone sinossi e ambientazione, questa la trama pubblicata nella didascalia del filmato: “Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica,Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo”.